De Leicester al Santiago Bernabéu: el crack que ha entrado en los planes del Real Madrid

El Real Madrid tiene varios nombres en carpeta para la próxima temporada, aunque más allá de nombre, hay un puesto que se ha convertido en prioridad para Florentino Pérez: el arco. Con el transcurrir de las fechas, han comenzado a especularse nombres. Primero fue David De Gea, luego Thibaut Courtois y ahora es el turno de Kasper Schmeichel. Tal parece que el refuerzo llegará desde la Premier League. U al menos puede verse así.



La temporada de Keylor ha sido irregular a comparación de la última. El golero costarricense ha cuajado grandes partidos, mejores tapadas, pero también se han visto errores no propios de alguien de la portería merengue. Ante ello, Florentino busca nombres para Zidane, quien continuará en el cargo, pese a los resultados a finales de temporada.



Kasper Schmeichel, hijo de Peter, ha sido de los mejores valores del Leicester City en la Premier League. El danés tiene reacción, agilidad y es seguro en los tiros de esquina, por lo que no se verían con malos ojos su refuerzo. ¿Titular o suplente? La decisión no ha sido desvelada por el medio Sky Sports, quien lo ha colocado en la agenda de Chamartín.



Hay que recordar que hace dos temporadas, Keylor Navas pudo llegar al Manchester United con un trueque con David De Gea. El costarricense se echó para atrás en ese entonces, aunque ahora no podría hacer nada ser relevado del arco. Keylor vive sus horas más difíciles.



