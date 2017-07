Por el Atlético de Madrid, como en todo club, han pasado buenos y malos jugadores. El último de los del segundo tipo ha sido Jackson Martínez con sus cero goles en la temporada, aunque detrás del colombiano hubo otro que la pasó muy mal: Alessio Cerci.

El delantero italiano fichó por el equipo 'Colchonero' en 2014 tras una gran temporada con Torino. Sin embargo, su paso por Manzanares fue de pesadilla. Así lo ha reconocido en una desgarradora entrevista con la 'Gazzetta dello Sport'.



► HAZ CLICK AQUÍ PARA VER TODO EL CALENDARIO DE LA LIGA SANTANDER 2017-18.

Alessio Cerci Alessio Cerci

"La historia comenzó mal desde el inicio. Llegué a Madrid el 1 de septiembre, sin preparación, porque el Torino tardó en hacer la operación. He pasado por muchas cosas, pero no quiero alimentar la controversia", arrancó contando el atacante.

"A ciencia cierta, si pudiera volver atrás no iría al Atlético, es una elección que costó mucho. Perdí hasta nivel humano... el cariño de muchos fans de Turín, que me querían y que me dijeron que era mala mi elección de ir a España. Yo quería jugar la Champions. Yo quería dar un salto en mi carrera", agregó.



► ¡Ese es Ronaldinho! La espectacular jugada de James en la que durmió el balón con la frente.