No queda duda que el trabajo realizado por el 'Cholo' Simeone en el Atlético de Madrid es de primera categoría. Desde su llegada a Madrid, el argentino ha implantado una ideología de ganar, ganar y ganar que sus futbolistas han entendido a la perfección.



Uno de los mayores beneficiados por el trabajo de su entrenador es Antoine Griezmann, uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol. En su momento, sin lugar a dudas, Simeone tiene gran parte del mérito como el mismo jugador ha afirmado.

"No habría sido considerado uno de los mejores del mundo si no fuera por el 'Cholo'. Me ayudó sobre todo a ser más efectivo, a definir todas las oportunidades. Y a correr sin parar y a sacrificarme por el equipo" afirmó el francés.

Griezmann llegó al Atleti para la temporada 2014-15 y, desde entonces, ha anotado 52 tantos en 95 juegos. Con los 'colchoneros' solo ha podido levantar la Supercopa de España y ahora suena, con mucha fuerza, con ser el nuevo refuerzo del Manchester United.



