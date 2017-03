Lionel Messi genera adeptos en todo el mundo, especialmente en Barcelona. El Barza ha llegado a otro nivel de la mano del delantero argentino y no es casualidad que cada fecha en Liga Santander haya mensajes de alabanza para personas que no creen que este jugador sea humano. Messi rompe todos los récords, marca con la izquierda, la derecha, de cabeza, necesita de siete rivales para que le quiten la pelota y ahora genera una polémica entre La Liga y el Espanyol, el clásico rival de la ciudad de Cataluña.



“En Barcelona, Messi es como una religión”, decía el tuit de La Liga que alababa a Messi, a lo que el Espanyol respondió de una manera sutil. “En Barcelona somos bastante politeístas”. De hecho, el equipo no le gustó para nada que se la LFP se rinda de esa manera a la estrella del Barcelona cuando hay otro equipo que también juega en la misma ciudad.



Lionel Messi entrena a las órdenes de Edgardo Bauza para la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018. Argentina se enfrenta este jueves contra Chile con la obligación de sumar tres. ¿El doblete contra el Valencia? Ya quedó en la historia para el albiceleste.



Hay que mencionar el tuit fue borrado, pero los usuarios en la cuenta de Twitter captó los mensajes de alabanza hacia uno de los mejores de la historia del fútbol. No solo son los equipos y aficionados, también los torneos que se rinden a sus pies.



El mensaje de La Liga. (Captura de Twitter) El mensaje de La Liga. (Captura de Twitter)

La respuesta del Espanyol (Foto: Cpatura de Twitter) La respuesta del Espanyol (Foto: Cpatura de Twitter)

