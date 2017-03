Quizás el Barcelona no pase por su mejor momento en lo futbolístico tras los datos de posesión del equipo de Luis Enrique, no obstante, sus individualidades, no dejan de brillar en en el campo. Ese es el caso Lionel Messi y Luis Suárez, quienes siguen firmes en su camino a ser los goleadores en La Liga.



Este partido ha sido especial para Leo Messi pues se trata de su número 500 como titular en el Barcelona. Y su 22º gol de cabeza como azulgrana. Por algo es de los mejores del planeta.



LEE TAMBIÉN: