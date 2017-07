Todo tiene un límite: la postura que ha tomado el Barcelona ante el silencio de Neymar por PSG

Neymar no aclara su futuro. No lo hizo en Estados Unidos, tampoco lo hace en China y todos se encuentran a la expectativa de que el padre o hijo hablen y aclaren si seguirá en Barcelona o terminará yéndose al PSG. En la directiva culé han sido cautos y solo han atinado a responder que el delantero brasileño tiene las puertas abiertas si es que no quiere continuar. Ante ese caso, los mandamases del club han definido que ‘Ney’ deberá hablar a su regreso al club.



Tanto para los aficionados como sus compañeros, la situación no puede seguir así a tan solo días de comenzar con los partidos oficiales de la temporada. Barcelona deberá afrontar la Supercopa de España antes de su debut en La Liga Santander, por lo que Ernesto Valverde debe saber con qué armas cuenta para los torneos oficiales que se vienen.



Mientras el mundo espera que ponga fin a la intriga sobre su posible fichaje por el París Saint Germain, el internacional brasileño Neymar llegó este lunes a China para participar en actos publicitarios.



El delantero del FC Barcelona, cuyo fichaje podría establecer un nuevo récord en el mercado si el PSG pagara los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, anunció su llegada con un mensaje en la red social china Weibo.



"Nihao ("hola") China! Soy Neymar Jr y acabo de llegar a China", escribe. "Estoy en Shanghái en este momento. Quiero enviar un enorme abrazo a todos mis fans chinos, muchas gracias por vuestro apoyo", agrega el brasileño de 25 años sin referirse para nada a los rumores.



La reacción del padre del Neymar tras el asedio de la prensa por el PSG.