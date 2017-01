Lionel Messi ya lo dijo hace unos meses: "Me hace más feliz hacer que marquen que marcar yo mismo". Sus palabras reflejan un gran espíritu de compañerismo, pero también lo hacen los números que demuestran que el crack no solo es un demagogo.



Desde febrero de 2015, entre penales y tiros libres, se cuentan 17 oportunidades de gol que tuvo el jugador argentino para marcar. Sin embargo, su generosidad ha podido más, sabiendo incluso que cada año pelea por la Bota de Oro, y dejado la chance a sus compañeros.

El último buen gesto lo vimos el último sábado ante Las Palmas, que al saber que Ivan Rakitic no pasa por sus mejores días en el FC Barcelona, le dejó un tiro libre a favor. Y eso que Messi buscaba su cuarto gol de falta de forma de consecutiva.

Sin embargo, sin duda a lo largo de estos meses el más beneficiado por las buenas acciones de Leo Messi en el campo ha sido Neymar. "Ve tú", se le ha escuchado decir al argentino cuando el Barcelona tiene un penal a favor. Luis Suárez tampoco ha sido ajeno. Sino recordemos el famoso penal de Cruyff.

FECHA TORNEO RESULTADO EJECUTOR RESULTADO 11-02-15 Copa Barza 3-1 Villareal Neymar Falló 02-05-15 Liga Barza 8-0 Cordoba Neymar Marcó 24-11-15 Champions Barza 6-1 Roma Neymar Falló 30-12-15 Liga Barza 4-0 Betis Neymar Falló 03-02-16 Copa Barza 7-0 Valencia Neymar Falló 14-02-16 Liga Barza 6-1 Celta Suárez Marcó 17-02-16 Liga Sporting 1-3 Barza Suárez Falló 04-03-16 Liga Barza 5-1 Rayo Suárez Falló 20-03-16 Liga Barza 2-2 Villarreal Neymar Falló 23-04-16 Liga Barza 6-0 Sporting Suárez y Neymar Marcan 19-10-16 Liga Barza 4-0 City Neymar Falla 12-01-17 Copa Barza 3-1 Athletic Marcó

