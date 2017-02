A Lionel Messi le queda poco más de un año de contrato con el FC Barcelona y todavía no hay indicios claros de que vaya a renovar. Por el contrario, según 'El Chiringuito', las negociaciones se han estancado y el argentino estaría muy molesto con esta situación.



La mencionada fuente indica que el propio argentino le ha dejado en claro a la directiva que espera que cumplan todos sus requerimientos para extender el vínculo por cinco años más. De lo contrario, empezaría a tomar clases de chino.

"Si aquí no se acceden a mis peticiones como se ha hecho con algún otro jugador que no tiene mi nivel, yo permanezco aquí hasta el año 2018, me voy a Rusia a jugar el Mundial e inmediatamente me voy a China donde me ofrecen 100 millones netos de euros por temporada", le habría dicho Lionel Messi a la directiva del Barcelona.

Las conversaciones entre Lionel Messi y el Barcelona se habían avanzado en las últimas semanas. Sin embargo, a partir de la derrota por 4-0 ante el PSG por Champions, todo quedó estancado.



