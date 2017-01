Si el tridente 'MSN', conformado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar no aparece (al menos, hasta los 68'), bien se pueden juntar un par de cracks y hacer una dupla. Así pasó este domingo ante Eibar, en Ipurúa, por la fecha 19 de la Liga Santander.



Una excelente jugada colectiva entre el argentino y el 'Pistolero' terminó en el segundo gol de los azulgranas. A los cinco minutos de la segunda parte, los visitantes ampliaron la ventaja. Merecida, por cierto.



Lionel Messi emprendió veloz carrera en dirección al área tras cederle el balón a Luis Suárez, que esperó a que llegue y mandó un magistral pase. La sutil definición fue culminada por el ganador del Balón de Oro en cinco oportunidades.



Suárez (68'), ex Liverpool y Neymar, en los desceuntos, completaron el 4-0. Denis Suárez (31') abrió el marcador. Con este resultado, los 'Culés' se pusieron a dos puntos del líder Real Madrid.



Mira el primer gol oficial de Denis Suárez con camiseta de Barcelona. (AFP / YouTube)

