Aunque Raúl Gónzález es una leyenda del Real Madrid, este no ha dudado en elogiar a Lionel Messi y al FC Barcelona durante un evento de representanción de la Liga española en la Ciudad de México.



Allí, el segundo goleador histórico del club de Valdebebas ha dicho que "una alegría y una delicia" tener al goleador argentino y también resaltó la motivación que los azulgranas ejercen sobre su antiguo equipo.

Lionel Messi. (Getty) Lionel Messi recibió elogios de Raúl. (Getty)

"Está el gran rival como es el Barcelona y es también una alegría y una delicia tenerle en nuestra liga, poderle disfrutar desde tan cerca, es un jugador que marca las diferencias. Creo que para La Liga tener a Messi y tener al Barcelona y tener esa rivalidad es bueno para los dos equipos, creo que el Madrid no sería lo que es sin el Barcelona", señaló Raúl.

Estos sorprendentes elogios no han caído bien en los hinchas del Real Madrid, que al ver a Raúl decantarse por Messi han puesto en tela de juicio su identificación merengue. "No queremos gente como tú en el Real Madrid”, “Cada vez hace que se me quiten las ganas de ser Raulista", han sido algunas de las reacciones.



