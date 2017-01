Barcelona desea seguir contando con uno de los mejores futbolistas del planeta. Lionel Messi no ha mermado su nivel con el pasar de las temporadas y el deseo de clubes por contar por sus servicios, hace que la renovación de su contrato no sea un tema fácil y hasta podría decirse que quizás no sea factible para la situación económica de los catalanes.



“Es un tema que se debe analizar con cabeza fría y sentido común. El Barza no puede pasarse de un 70% de presupuesto salarial en masa salarial y, por tanto, tenemos que cuadrarlo. El deseo es que el mejor jugador del mundo y de la historia se quede”, señaló el directivo ejecutivo del Barcelona, Oscar Gradu, a los medios de prensa.



Las palabras del directivo podrían tranquilizar a los socios del club como a los hinchas, pero lo cierto es que propio directivo puso los paños fríos a la situación. Messi tiene contrato hasta el 2018, el delantero argentino desea que su salario aumente y ese es el principal inconveniente a un equipo que dispone de Luis Suárez y quizás, el principal activo del Barcelona para el futuro: Neymar. ¿Qué pasará con su situación en los siguientes?



Lionel Messi será titular este miércoles en el Camp Nou frente al Athletic Bilbao por los octavos de final de la Copa del Rey. A diferencia de otros jugadores, Lionel no necesita jugar bien para que le renueven. Él espera que le cumplan con sus condiciones para seguir ahí.



