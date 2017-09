Quedan pocos días para el partido entre Perú y Argentina y la principal preocupación de los hinchas nacional radica en lo que Lionel Messi pueda hacer en la cancha de Boca. Si bien es el mejor jugador del mundo, una sólida marca puede sacarlo del partido. Sino que lo diga el jugador del que más se está hablando en las últimas horas: Pablo Maffeo del Girona.



El defensor del equipo catalán fue el encargado de hacerle una marca personal al argentino el último sábado en el choque que Barcelona ganó por 3-0 en el Municipal de Montolivi. Pese al triunfo, Leo se fue a casa con el sinsabor de extender su racha goleadora en la Liga Santander 2017-18.



¿Cómo lo hizo? Según se ve en imágenes que proporciona la TV española, Maffeo se le pegó a Messi desde el minuto 1. No lo dejó respirar ni mucho menos pensar en cómo hacer una de esas genialidades con las que Leo deleita cada fin de semana. El rostro de impotencia e incomodidad del argentino era evidente.



"¿A qué juegas?", le preguntó Messi a Maffeo, a lo que este respondió: "Que no es yo quiera. ¿Crees que esto me gusta? Yo hago lo que mandan", le dijo el defensor del Girona. "No te enfades, tengo que pararte como sea", agregó.



Tan juntos estuvieron en el partido que al final crearon una conexión. Lionel Messi entendió que la misión de Maffeo era anularlo. Y lo logró en todo el tiempo que estuvo en cancha. Al final del encuentro se despidieron con un gran abrazo.