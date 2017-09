Estaba fuera en el mercado de fichajes, pero las pretensiones del Barcelona hicieron que Denis Suárez se quede en Camp Nou. Y ahora con la lesión de Ousmane Dembélé, que lo tendrá de para entre tres a cuatro meses, la probabilidad de que tenga más minutos es definitiva. Si Gerard Deulofeu es el habitual reemplazante del delantero francés, Lionel Messi y el resto de integrantes de la plantilla habrían definido que el sustituto natural sea Suárez. Así lo confirman medios españoles en sus ediciones de este domingo.



Messi sigue sin entenderse con el extremo catalán, por lo que prefiere tener en ataque a alguien con el que tiene mucha más afinidad, y ese es el centrocampista gallego. Suárez no tuvo muchos minutos en la temporada pasada, pero en prácticas como en partidos, ya logró entenderse con Leo así como con Luis Suárez en el frente de ataque.



De hecho Denis Suárez dio ayer un paso al frente, saliendo en el descanso y cambiando por completo el partido. No solo fue el gol, el ex del Celta de Vigo se ofreció, combinó con sus compañeros y se le vio muy cómodo sobre el césped. Un partidazo de él.



Es por eso que el ’10’ del Barça prefiere tener cerca en los próximos partidos un jugador como él, con el que tirar paredes y trenzar jugadas, algo que todavía no consigue hacer con éxito con Deulofeu. Barza tiene un gran problema luego de que su inversión de 140 millones de euros se lesionara y no esté apto hasta el 2018.



Su primero con Rueda: Paolo Guerrero marcó a boca de jarro al Sport Recife con Flamengo [VIDEO]