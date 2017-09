Queda poco para el partido entre Perú y Argentina y la principal preocupación de los hinchas nacionales radica en lo que Lionel Messi pueda hacer. Si bien es el mejor jugador del mundo, una marca personal puede sacarlo del partido. Sino que lo diga Pablo Maffeo del Girona.



El defensor del equipo catalán fue el encargado de no dejar ni respirar al argentino el último sábado en el choque que Barcelona ganó por 3-0. Pese al triunfo, Leo se fue a casa con el sinsabor de extender su racha goleadora en la Liga Santander 2017-18.



"¿A qué juegas?", le preguntó Messi a Maffeo, a lo que este respondió: "Que no es yo quiera. ¿Crees que esto me gusta? Yo hago lo que mandan", le dijo el defensor del Girona. "No te enfades, tengo que pararte como sea", agregó. Y el argentino no tardó en replicar: "Jugar así es una mierda".



Tan juntos estuvieron en el partido que al final crearon una conexión. Lionel Messi entendió que la misión de Maffeo era anularlo. Y lo logró en todo el tiempo que estuvo en cancha. Al final del encuentro se despidieron con un gran abrazo, pero sin intercambio de camisetas.