El nombre propio de la última fecha de La Liga es el de Pablo Maffeo, el defensor de 20 años del Girona, quien siguió durante todo el partido ante Barcelona a Lionel Messi, lo llevó al hartazgo, evitó que anote y no le interesó pedirle su camiseta al final del encuentro. Y esta es su historia.

Tras el duelo, Maffeo fue el más buscado por la prensa, y contó que diálogo que sostuvo con el argentino. "Me preguntó si estaba cedido por el City y mi edad. Es muy humilde. Estuvimos hablando porque estuve pegado a él casi todo el partido. No hubo ni mal rollo ni nada raro. Es el mejor jugador del mundo y si no estás pegado a él, te hace un gol en cualquier momento", contó el futbolista de Girona.

"Messi se dio cuenta desde el minuto uno que le estaba haciendo marca hombre a hombre", reveló Maffeo luego en declaraciones a 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. "Messi me dijo: '¿Te tengo aquí para todo el día?'. Y le respondió: 'Eres el mejor del mundo, qué le voy a hacer'".

¿Y la camiseta?

Otra particular anécdota que dejó la 'convivencia' entre Maffeo y Messi fue el tema de un posible intercambio de camisetas. Lógico, luego de estar pegado al '10' del Barcelona durante todo el encuentro, lo que cualquier jugador hubiese hecho es pedirle su 'mica', pero el del Girona prefirió la de Ter Stegen. Sí, la del portero.



¿Por qué? Un amigo suyo, fanático del arquero, se la había encargado. "Tenía muy claro que quería la camiseta de Ter Stegen. Con Messi estuve muy bien, pero los amigos son sagrados", sentenció.