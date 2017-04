La derrota del Barcelona el último sábado a mano del Málaga en La Rosaleda, un resultado que compromete sus posibilidades en la Liga Santander, no cayó bien en ningún integrante del plantel. Sobre en Lionel Messi, quien ha puesto la mira en dos jugadores que fueron parte del último once de Luis Enrique

Según el portal español 'Don Balón', el crack argentino no quiere ver más, al menos desde el arranque, a Jeremy Mathieu y André Gomes. Cree que ambos no dieron la talla en casa de los malagueños y menos lo harán en los cruciales partidos que a los azulgranas le quedan en la temporada en Liga, Champions y final de Copa. Y mucha razón, no le falta.

Y es que solo falta ver las estadísticas y jugadas de las fueron parte los dos futbolistas mencionados del Barcelona. La participación del portugués fue intrascendente, mientras que el central francés quedó retratado en el gol de Sandro, el primero en contra los azulgranas en La Rosaleda.

El Barcelona de Lionel Messi se alista para enfrentar este martes a la Juventus en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El duelo, a disputarse en Turín, se jugará desde la 1 y 45 (horario peruano).

