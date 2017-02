Lionel Messi e Ibrahimovic: revelan una mala relación entre ellos en Barcelona

Se llama Marc Ingla, fue vicepresidente de marketing del Barcelona y ha revelado una posible una mala relación entre Lionel Messi e Ibrahimovic en una entrevista a Telefoot. Según indica el ejecutivo del club azulgrana, existían los indicios para que ambos jugadores no compenetraran mucho en el campo de juego como se ha especulado años atrás en la segunda temporada de Pep Guardiola al mando de los catalanes.



► Una terrible lesión en Liga Santander: la fractura de tibia y peroné de Tano



“¿Por qué no fue bien a Zlatan en el Barca? El sueco es una bestia, una máquina. Pero estaba al lado de otra máquina, más pequeña (risas). Estaba demasiado estático y Messi quizá necesitaba más espacio. Zlatan ocupada demasiado. Había algo de fricción, pienso”, declaró Ingla al medio holandés al respecto de la compenetración entre ambos jugadores.



Hay muchas hipótesis con respecto a la estadía de Ibrahimovic en Barcelona. Muchos aseguran que Guardiola fue el hombre que no lo quiso en el equipo y confirmado más aun cuando el delantero sueco ha despotricado muchas veces en contra del técnico del Manchester City.



Como se sabe en el fútbol, Guardiola revolucionó al Barcelona con una estrategia que se basaba en la posesión y donde Messi se erigió como el mejor futbolista jugando como ‘9’. Ibrahimovic llegó a la Cataluña precisamente para ubicarse en esa posición.



Hoy Ingla revivió una poco la polémica entre ambos, pero no sabremos a ciencia cierta hasta que alguno de los dos declara en contra suya. Todo queda en la polémica.



Así se forma una barrera para evitar un gol de tiro libre a lo Ronaldinho

LEE TAMBIÉN: