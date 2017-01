La novela de la renovación de contrato de Lionel Messi con el Barcelona escribe una página más en una historia que ya se está haciendo larga. Según el periodista Eduardo Inda de 'El Chiringuito', el crack argentino ha recibido una espectacular oferta a la que no ha respondido.



La mencionada fuente ha revelado que, extraoficialmente, el club azulgrana le ha ofrecido a su mejor jugador convertirse en el indiscutible jugador mejor pagado del mundo con 30 millones de euros por temporada más cinco en variables.

Lionel Messi Lionel Messi tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2018.

"Esa oferta se le ha trasladado al entorno de Leo Messi y en el Barcelona hay preocupación. No porque haya dicho que "no" o que "sí", sino porque no hay respuesta. Ha dado la callada por respuesta", explicó Inda.

Hay que recordar que Lionel Messi tiene contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2018 y aunque ha habido acercamientos, queda claro que ninguna de las partes se ha sentado a negociar. Así lo explicó hace unos días el propio presidente Bartomeu.



