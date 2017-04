Lionel Messi ha vuelto a La Liga y lo ha hecho contra el Sevilla, el equipo al que le hace más goles en el torneo español. El delantero regresa para ubicarse en una de las bandas, como tradicionalmente lo ha hecho al lado de Luis Enrique, y en los primeros minutos, el argentino estrelló su remate al palo en el Camp Nou. Todos los azulgranas lo sienten, especialmente Leo que esperaba que su vuelta sea con un gol en los primeros minutos.



Pelota que llega el centro del campo del Barcelona, todo está a unos metros del arco de Sergio Rico y el delantero argentino le pegó con un zurdazo de primera. El golero se quedó quieto, no podía moverse ante la reacción del albiceleste, pero gracias a sus aspiraciones, el balón terminó estrellándose con el palo y luego se fue fuera del campo.



Messi no juega desde el partido de Argentina con Chile por Eliminatorias, dado que unos después fue suspendido por la FIFA por sus insultos al juez de línea. Messi no jugó contra Bolivia, tampoco lo hizo contra Granada por acumulación de amarillas y ahora ha vuelto para alegría de todos los culés que necesitan un triunfo ante el equipo de Sampaoli.



Para Barcelona es ganar o morir. No queda otra de otra. Real Madrid tiene encuentro más y visita este miércoles al Leganés. ¿Qué pasará con el equipo de Zidane?



¡Insólito! El tiro de esquina más vergonzoso de la historia ¿se dio en la Premier League? [VIDEO]