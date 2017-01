Lionel Messi: su fastidio con el árbitro y una doble amarilla que le perdonaron

Lionel Messi, un jugador por lo general algo callado que no se expresa en el campo, salvo las jugadas que realiza en el campo de juego. No obstante se vio a otro Messi en el Anoeta por los cuartos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Como las cámaras lo demuestran, así como varios usuarios lo han expresado, el astro del Barcelona no fue aquel jugador querido por los hinchas: fue pitado en el estadio y el juez le perdonó la vida en el partido.



► IMPUNIDAD TOTAL: el desleal pelotazo de Cristiano Ronaldo a Vitolo que no recibió sanción.



En el video puede verse como Messi expresó su molestia con el partido que estaba realizando el árbitro González González. Ahí se puede observar como el delantero argentino persigue al juez del encuentro, mientras todos tratan de calmar el momento para dirigir hacia los camerinos. Un hecho bastante particular que ha empezado a circular en redes sociales.



Del mismo, el árbitro González González fue quien le perdonó la vida al delantero de la Selección Argentina cuando Messi impidió la realización de un tiro libre. El mismo Asier Ilarramendi se quejó a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo al exvolante del Real Madrid, Lionel siempre realiza ese tipo de jugadas y nunca termina amonestado.



Barcelona enfrenta este domingo al Eibar por La Liga Santander. Los de Luis Enrique se encuentran obligados a conseguir un triunfo para seguirle el paso al Real Madrid.



