La tercera jornada de La Liga de España tendrá un duelo especial, el derbi catalán entre el Barcelona y el Espanyol. Y en los 'blanquiazules' actúa un ex Real Madrid, uno de las canteras que conoce a la perfección a quien será su rival del sábado, a Lionel Messi. De hecho, lo conoce desde los 15 años, cuando Piqué se lo presentó y él no creyó que aquel pequeño era tan buen jugador. Esta es la increíble historia de Esteban Granero que se ha viralizado en poco.

Granero concedió una entrevista al diario 'El País' de España, donde recordó una fantástica historia que tiene a Gerard Piqué como uno de los protagonistas, y desde luego, a Messi.



"¿A Messi nunca lo viste a media máquina contra el Madrid?", preguntó el periodista, dando origen a la gran anécdota.

"Somos los dos del 87, lo conozco desde los quince años. Fuimos a un torneo a Villarreal con los cadetes del Madrid y estábamos en el mismo hotel que el Barça. Yo tenía buena relación con los que coincidía en la selección: Piqué, Marc Valiente, Cesc…", recordó el futbolista.



"¿Y qué ocurrió?", replicó el entrevistador. La respuesta de Granero, imperdible:



"Me crucé a Piqué por el hotel. Nosotros en aquella época les ganábamos siempre, y Piqué me vio y me agarró: 'Este año os ganamos nosotros'. Le dije: Joder, ni de coña. 'Sí', dijo, 'porque tenemos uno nuevo que es buenísimo'. ¿Quién?, le pregunté. 'Ese de ahí'. Entonces señaló la piscina y vi a un chico pequeño, muy pequeño. Él solo sentado al borde de la piscina con los pies en el agua, ensimismado, en su mundo, pensando en cualquier cosa. Piqué es un bromista, lo ha sido siempre, y pensé que me estaba vacilando. De hecho lo que pensé fue: me está vacilando a mí y se está metiendo con su propio compañero. Fue la primera vez que vi a Messi", contó el centrocampista del Espanyol.



Y desde luego, llegó el clásico. Granero supo por primera vez lo que era enfrentar a Messi.



"Nos aplastó él (Messi) solo. Nos ganaron 3-0. En el saque de centro y en cualquier balón parado se colocaba para recibir el primer pase en corto y ya se quedaba con la pelota. Era espectacular. Muy bajito, pero fuerte como una roca. Pero la locura era verle como llevaba la bola pegada al pie de una forma brutal, era literalmente imposible quitársela. Impactaba, daba miedo, estábamos aterrados de lo que podía llegar a ser. Quince años después me lo cruzo en el campo y pienso: joder, éste sigue aquí".

El Barcelona recibirá este sábado en el Camp Nou al Espanyol por La Liga, y Esteban Granero, probablemente, se 'lamentará' de que Lionel Messi siga ahí, al frente y listo para seguir haciendo lo mismo que hace 15 años.