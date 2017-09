Lionel Messi viene de marcar tres goles al Espanyol en la reciente fecha de la Liga Santander. El mejor del mundo volvió a cumplir una actuación fantástica, aunque ello no lo libró de las preocupaciones que envuelven al FC Barcelona.

Según apunta el portal español 'Don Balón', el problema del crack argentino tiene nombre y apellido: Gerard Deulofeu. El fichaje de verano de los azulgranas no termina de cuajar en la idea que Valverde tiene para su once y Leo ya lo tiene marcado.



"Son muchos en el vestuario del Barça, incluyendo el propio Messi, los que ven que Gerard va a perder la titularidad en cuanto Dembélé se ponga a tono. Deulofeu no está al nivel del resto de sus compañeros y eso se nota. El '10' del equipo lo tiene claro", publicó este domingo la mencionada fuente en su web.

Pero como Valverde no piensa mandarlo al banco de forma definitiva, Deulofeu sería utilizado en los partidos de poca importancia. De momento, no sería parte del once inicial que juegue su primer partido de Champions League ante Juventus.