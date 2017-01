Lionel Messi le sigue los pasos a Guardiola y este es el futuro que le augura

Bajo el mando de Pep Guardiola en el Barcelona, Lionel Messi demostró lo mejor de sí. Ahora que ya no está con él, el crack argentino no le ha perdido el rastro y lo sigue de cerca ahora que dirige en el Manchester City.



► IMPUNIDAD TOTAL: el desleal pelotazo de Cristiano Ronaldo a Vitolo que no recibió sanción.

Pese a la situación difícil que atraviesa hoy el entrenador de Santpedor, el 10 del FC Barcelona ha afirmado en la revista 'Coach' que cree que el éxito acompaña a su extécnico en su primera temporada en el fútbol inglés.

"Guardiola es un muy buen entrenador y se adaptará a la Premier League. Estoy seguro que tendrá éxito. es una liga muy competitiva. Así quedó demostrado la temporada pasada y por lo tanto es muy dificil de predecir, pero, insisto, seguro que Pep triunfará", dijo Lionel Messi.

Por otro lado, aunque siguiendo la linea de sus exentrenadores, Lionel Messi se ha decantado por Frank Rijkaard. "He aprendido muchas cosas de todos los entrenadores que he tenido, pero Frank fue quien me dio la primera oportunidad. Con él empezó todo".



► ¡Así no Cristiano, así no! La actitud del crack portugués con un hincha que le dio un regalo.

LEE TAMBIÉN...