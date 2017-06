Una de las cosas que más le gusta hacer a Lionel Messi es tatuarse alguna parte de su cuerpo cada cierto tiempo. En los últimos años, el jugador del FC Barcelona sorprendió a sus fans con dibujos en el brazo derecho y pierna izquierda.

A estas alturas, muchos se preguntan quién es el responsable de semejantes obras de arte. La respuesta no es otra que Roberto López, un tatuador argentino que además de ser amigo de Messi se hizo conocido por la peculiar advertencia que tiene en su local.

s La advertencia sobre Messi y los tatuajes.

A su estudio de tatuajes en Mar del Plata, acuden artistas, futbolistas y público en general que no tardan en toparse con un claro aviso: "Para que el proceso de su tatuaje no duela más de lo normal, procure no hablar mal de Messi en este local".

Este curioso mensaje se ha hecho viral con el paso de los días y ya son varios lo que visitan a López para comprobar si hablar mal de Messi en su presencia causa más dolor a la hora de hacerse un tatuaje. ¿Cuántos de los detractores de Leo se animarán a ir?