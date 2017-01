Los mejores equipos de Europa quieren aprovecharse que la renovación de Lionel Messi con el Barcelona todavía no se ha hecho realidad y existe un ambiente de inestabilidad. Uno de ellos es el Manchester City de Pep Guardiola.



Según apunta el diario 'The Sun' este martes en su edición online, el equipo de la Premier League está dispuesto a contratar al crack argentino y para ello le ha mandado a la oficinas de los azulgranas una oferta de 115 millones de euros.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ha jugado toda su vida en el FC Barcelona. (Getty)

Manchester City podría pagar esta cifra e incluso superar los 120 millones que en su día el United pagó por Paul Pogba. Sin embargo, hasta el momento, la respuesta que han obtenido desde Camp Nou es un no rotundo.



La mencionada fuente apunta que el FC Barcelona cree que Lionel Messi vale mucho más que eso, así que hasta que no mejoren la oferta, los azulgranas no están dispuestos a sentarse a conversar por un posible traspaso del mejor jugador del mundo.



