El pasado 11 de julio, el Barcelona anunció a lo grande el acuerdo con Lionel Messi para la renovación de contrato hasta el 2021. Sin embargo, pese que ha transcurrido más de un mes de esa noticia, no hay un documento firmado que haga oficial la negociación.



¿Por qué? ¿A qué se debe que las partes se demoren tanto? Según el portal español 'Don Balón', el mejor jugador del mundo se encuentra observando el papel que su club está cumpliendo en el mercado de fichajes y en base a ello tomará una decisión.



► Varios lo quieren, pero Real Madrid no piensa venderlo: las dos ofertas brutales por el fichaje de Asensio

Como es comprensible, Lionel Messi no está cómodo con la fuga de Neymar a PSG y que la directiva no pueda convencer a ningún crack de nivel. Precisamente, esa es la condición que el argentino quiere hacer cumplir para no marcharse, por ejemplo, al Manchester City de Guardiola.

La mencionada fuente agrega que Lionel Messi espera que Bartoneu y la cúpula directiva del Barcelona puedan cerrar los fichajes de Coutinho y Dembélé. De lo contrario, podríamos tener otra sonada fuga, la del mejor jugador del mundo.