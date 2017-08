Muchos hinchas del Barcelona esperaban que Lionel Messi demostrará su mejor versión el pasado domingo frente al Real Madrid por la Supercopa de España (ida), pero esto no fue así. El argentino no transcendió en el partido en el Camp Nou, pese a que metió un gol tras un penal que no fue, provocado por Luis Suárez.

En plena transmisión del encuentro, un comentarista de la cadena catalana Rac1 se encargó de criticar duramente al argentino por lo mostrado ante los merengues.

"Tú eras el pu** amo del fútbol mundial. Así de claro. Como citando en parte a Mourinho, eras el puto amo del fútbol mundial. Ahora, comienza la temporada y, desde mi punto de vista, te han pasado la mano por la cara", dijo de Messi.

Y es que la prensa catalana también ve, en parte, que lo hecho por el delantero argentino contrapone el nivel que tuvo Cristiano Ronaldo. El luso entró en el segundo tiempo y marcó un golazo que silenció a todo el estadio Camp Nou.

Ahora, Lionel Messi y el plantel del 'Barza' buscarán darle vuelta al 3-1 que encajaron en casa cuando se vean nuevamente las caras ante los merengues este miércoles en el Santiago Bernabéu.