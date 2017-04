Lionel Messi recibe el obsequio más recordado de la temporada: la foto de la remontada

Lionel Messi recibe una alegría tras malas semanas en cuanto a su carrera futbolística. Hace unos días, el delantero argentino había sido suspendido por cuatro fechas en las Eliminatorias Rusia 2018 y el pasado fin de semana tuvo que cumplir una fecha de castigo en La Liga Santander por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, ahora Leo recibió un obsequio esta mañana en la ciudad catalana que recordará por siempre por lo hecho esta temporada.



En medio de una pequeña ceremonia, Leo recibió la fotografía de la remontada histórica ante el PSG por los octavos de final de la Champions League. Un mexicano publicó este hecho en su cuenta de Twitter y agradeció la amabilidad de Messi para este hecho. “Messi recibió el autor mexicano, Santiago Garcés, de la épica foto de la remontada vs. PSG. ¡Grande Leo”, publicó el tuitero a través de su cuenta.



Messi lleva 41 goles marcados en la presente temporada, once de ellos fueron marcados en la Champions League. En la remontada ante los parisinos, Leo marcó un gol de penal, aunque la figura de aquel encuentro de vuelta fue Neymar, dado que si no fuera por él, no se estaría hablando de esa historia y Messi tampoco tendría esta fotografía.



Barcelona se mide este miércoles al Sevilla de Sampaoli por la fecha 30 de la Liga Santander. Luis Enrique y los culés se encuentran obligados a ganar, especialmente cuando el partido se juega en Camp Nou. Ganar a morir es para el Barza.