El vicepresidente deportivo del Barcelona, Jordi Mestre, no se atrevió a dar por cerrada la renovación de Lionel Messi. En la rueda de prensa de presentación de Paulinho, Mestre se curó en salud, recordando su error sobre Neymar del "se queda al 200%", dijo una semana antes de que se marchara al PSG). Y es que todo es relativo cuando ahora se pueden pagar grandes cantidades de dinero como lo hizo el PSG con el brasileño.



El vicepresidente deportivo dijo primero, en la pregunta inicial sobre la renovación de Leo Messi, que "solo falta la firma. Está todo hablado y acordado. Falta encontrar una fecha para firmar". Posteriormente, sin embargo, no fue tan categórico sobre la continuidad de Messi: "Todo pinta muy bien. Me sorprendería que no se llevara a cabo".



Hay que recordar que Bartomeu sí que dijo, a principios del mes de julio, que Messi había firmado su renovación, en lo que es un claro nerviosismo en la entidad azulgrana.



A Jordi Mestre también se le preguntó sobre la campaña en las redes sociales que pide la dimisión del presidente Bartomeu. El vicepresidente deportivo señaló que "todos los socios y aficionados son libres de expresarse como quieran y contra quien quieran, siempre que no se falte al respeto y no se insulte".



Mestre aseguró que "no me consta en absoluto que el presidente piense en dimitir, aunque es verdad que no estamos pasando nuestro mejor momento. Pero hay que confiar".



Finalmente, sobre la marcha de Neymar, Jordi Mestre insistió en que, cuando dijo que se quedaba al 200 por ciento, "no teníamos ningín input de que se quisiera a ir". Cuando le recordaron que Piqué había asegurado que en la boda de Messi, Neymar ya les había anunciado su intenicón de irse, el vicepresidente deportivo señaló: "Que lo sepan los jugadores es una cosa. Pero ellos no hacen los contratos... A nosotros no nos constaba".



