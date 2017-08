La soledad y Messi. Hace una temporada gozaba al lado de Luis Suárez y Neymar y ahora, en el último partido del Barcelona, el delantero argentino no pudo lucir su mejor fútbol. El deporte rey es un juego en conjunto en donde la individualidad se fortalece en el juego de equipo, y sin exponentes de talla mundial como lo son el delantero uruguayo y brasileño, Messi puede que no sea el alto exponente que le vimos temporadas atrás. Eso no quiere que no sea uno de los mejores del mundo, sino que le costará más poder llegar al gol.



En el duelo válido por primera fecha frente al Real Betis, Leo disparó tres veces al palo en lo que pudo ser una mala suerte para el argentino, pero también el hecho de que los rivales se concentraron más en su marca, a diferencia de otros juegos. Sin Suárez y Neymar en el equipo, es más fácil realizar la presión sobre la mejor arma de ataque culé. Y así lo fue.



Y no solo eso. Al parecer, y como muestra el video realizado el medio español ‘El Día Después’, a Leo también se le vio en solitario camino al césped del Camp Nou como retirándose del campo tras los 90 minutos del partido. ¿Extrañará a Suárez y Messi? En definitiva, sí. Antes paraba de lado a lado con ellos y ahora el argentino luce solo con el Barcelona.



Lionel Messi observa cómo va a quedar la plantilla para la temporada 2017-18. En un noble gesto que lo pinta de cuerpo entero, el crack argentino espera ver a su querido club con los problemas solucionados. Luego habrá tiempo para pactar la fecha de renovación. Total, el acuerdo ya está hecho.



