Con todo el tema Neymar, hemos dejado un poco de lado la parte fuerte del fútbol, la cual es el propio juego. En ese campo, Lionel Messi siempre estará en los primeros lugares. El mismo caso del brasileño lo explica, quien decidió irse del club catalán ya que se sentía opacado por el argentino.

Thierry Henry, jugador que compartió camerinos con el argentino por varios años, habló sobre su presente y explicó por qué considera a Lionel Messi como el mejor jugador del mundo. La entrevista se la realizó Rio Ferdinand para su revista 5mag.

"No sé si alguna vez llegaste a ver a Ronaldo lo que hizo Messi. Y eso que he jugado con muchos grandes jugadores. Ya sabes que hay veces que te hacen falta en un entrenamiento y el entrenador te dice que no ha sido falta, que sigas jugando. Entonces, sucedió algo que nunca había visto antes", empezó diciendo el francés.

"Estábamos jugando un partidillo. Pero no el típico, sino uno en espacio reducido. Messi se giró y dijo: '¿No ha sido falta?'. Tras el cabreo, se fue corriendo hasta donde estaba el portero y le dijo '¡Dame la pelota!' Cogió el balón y se regateó al todo equipo hasta marcar. No sé si muchos jugadores son capaces de lograr eso", indicó.

Henry le respondió a Ferdinand cuando comparó esta situación con la que sucede en el patio de un colegio. "Esto no era el colegio. No eran niños porque tenías que dejar atrás a Puyol, Touré, Busquets o Rafa Márquez. Y lo hizo. Marcó el primer gol, Luego, me robó el balón y marcó otro y luego otro..., y luego ya se quedpó más tranquilo. Messi siempre quiere ganar. Incluso en los entrenamientos", finalizó.

Messi vs. Ronaldo



Henry coincidió con muchos sobre la 'rivalidad' entre Messi y Cristiano. El francés aseguró que el argentino es el mejor porque es un 'freak'. Su talento es natural, mientra que Ronaldo lo logró todo en base a su trabajo.