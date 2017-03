Lionel Messi y un video a detalle: siete jugadores juntos solo pueden quitarle el balón

Lionel Messi es uno de los dos mejores del mundo o sino el mejor de todo el planeta. Cristiano Ronaldo fue el Balón de Oro y The Best por lo realizado el año pasado, pero lo que viene haciendo el delantero argentino - no al nivel de años anteriores – le es suficiente para erigirse como la figura mundial, la insignia del Barcelona y como la Bota de Oro hasta la fecha. En el partido frente al Valencia, Leo no solo marcó un doblete, sino también hizo jugadas como esta que te hacen percatan que estamos frente a un jugador fuera de sí con el balón.



Minuto 84 del partido. Barcelona ganaba gracias a los dos goles de Leo, uno de penal y otra de jugada individual, pero no era suficiente para él como los aficionados del Camp Nou. Antes de que marcara Andre Gomes en el primero desde su firma como culé, el delantero argentino hizo una jugada que levantó a todos de sus asientos en el Camp Nou.



No es para menos como puede verse en el video. Leo inició el camino desde el centro del medio campo, empezó a burlar a rivales y en soledad, intentó hacer una jugada ‘Maradoniana’ o ‘Messianica’ como cuando lo hizo frente al Getafe. El atacante burló a varios jugadores del Valencia, pero en su camino, se topó con el séptimo futbolista quien tocó el balón hacia un lado para Lionel Messi no pueda seguir su camino frente al arco de Diego Alves.



Después de la victoria culé, Messi se une con la Selección Argentina para la fecha doble de las Eliminatorias. El primer escollo será Chile, un duro rival al que el equipo del ‘Patón’ Bauza necesita ganarle. La albiceleste necesita los tres puntos para pelear por un cupo al Mundial. ¿Increíble, no? Pero así se está en la competencia. Ya llega Leo.



