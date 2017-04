Luis Enrique sobre el derbi: "Seguramente veré el partido, si no me duermo durante la siesta"

Luis Enrique, actual entrenador del Barcelona, concedió una rueda de prensa previo al partido ante el Málaga, aunque todos los flashes estuvieron puestos en el derbi que disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid, primero y tercero en la tabla de la Liga Santander respectivamente.

"Seguramente veré el partido, si no me duermo durante la siesta, que también puede ser y así uno no sufre tanto", bromeó el entrenador culé.

Sobre el cotejo ante el Málaga, Luis Enrique dejó entrever que saldrá con todo para aprovechar una posible caída del Real Madrid.



"La Liga, a día de hoy, pasa por Málaga y nada más, porque si no ganamos en Málaga la cosa se complica. La cuentas de la lechera están muy bien, pero se cumplen muy pocas veces. Si no ganamos los puntos ante el Málaga los rivales lo tendrán mucho más fácil"

En este sentido, ha precisado que "los duelos de directos pueden ser decisivos", pero ha insistido que todo pasa por sumar los tres puntos ante el Málaga, un equipo que, según ha dicho el entrenador azulgrana, siempre les ha puesto "en apuros" a pesar de los cambios en el banquillo durante la última temporada.

"Veo a mis jugadores capacitados para ganar los ocho partidos, pero también hay otros equipos capacitados para ganarlos todos. Eso es una trampa peligrosa. El objetivo es ganar los que quedan, pero es evidente que será difícil", finalizó.