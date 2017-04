Luis Suárez explotó con Sandro tras derrota del Barza: “No te olvides quien te dio de comer”

Barcelona vivió su peor noche de este 2017 cuando cayó en manos del Málaga. Después de que el Atlético de Madrid ayudara con un empate en la pelea por el liderato de la Liga Santander, el cuadro de Luis Enrique no supo aprovechar la oportunidad y jugó uno de sus peores partidos de la temporada cuando vio que Sandro marcaba de contragolpe y prácticamente acababa con las aspiraciones de igualar la línea del Real Madrid.



Sin embargo, los ánimos estuvieron a tope y Luis Suárez no tuvo reparo en criticar la actitud de Sandro tras marcarle a Ter Stegen. “No te olvides quien te dio de comer”, le habría dicho el uruguayo al delantero después de que viera cómo celebró su gol, según el programa ‘El Chiringuito’. No obstante, Sandro le respondió inmediatamente y le dijo: “Yo como del Málaga”.



El gol de Sandro fue el declive para el Barcelona, que terminó perdiendo en La Rosaleda tras el último tanto de Jony: “Era la única manera de la que podíamos hacer daño al mejor equipo del mundo. Estoy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria porque el equipo ahora tendrá mucho ánimo para afrontar los siguientes partidos".



Barcelona visita este martes a la Juventus por los cuartos de final de la Champions League. Todo arranca en Turín para Messi, Neymar y compañía.



Gallese se lució con doble atajada ante Boselli y se ganó los elogios de los comentaristas [VIDEO]