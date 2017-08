Marco Asensio ya no es una promesa, es toda una realidad. Atrás han quedado esas épocas en las que se debatía a qué club debía prestársele, hoy parece inamovible del once de Zidane. Sin embargo, el camino para convertirse en el jugador joven de moda no ha sido nada fácil.

Asensio ha tenido que lidiar con obstáculos de todo tipo, aunque el más grande todos ha sido tener que soportar intensos dolores en las rodillas y talones. Algo para lo que un niño no está preparado ni merece sufrir. Así lo contó el mismo crack a las cámaras de 'Real Madrid TV'.



“De pequeño tuve muchos problemas en las rodillas y en los talones. Eso sólo se solucionaba creciendo, nos decían los médicos. Lo pasé muy mal porque jugaba y terminaba con las rodillas inflamadas. Acababa llorando. Me tenían que llevar a cuestas porque no podía ni subir las escaleras", contó Asensio.



Pese a lo difícil de la situación, Asensio aprendió a combatir los dolores, se hizo fuerte de mente y su perseverancia sorprendía a los doctores encargados de tratar sus problemas.



"Los médicos del RCD Mallorca no podían creer que aguantara esos dolores. Me hacían dormir con las rodillas en caliente y me envolvían con una crema y papel aluminio toda la noche. Entrenaba y jugaba poco, pero me hice fuerte mentalmente", agregó.