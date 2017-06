Mbappé recibe un astronómico aumento de sueldo: lo que ofrece el Mónaco para que siga

No queda duda que Kylian Mbappé es uno de los delanteros más prometedores de toda Europa. Cada semana aparece una nueva oferta que no pasa los 90 millones de euros y cada propuesta es rechazada por el Mónaco, quien pretende que el delantero se quede una temporada más en el proyecto del Principado en la Ligue 1 como la Champions League. Y para que todo no quede en palabra, el club le habría hecho una tentadora propuesta.



De acuerdo a una información de Journal du Dimanche, el Mónaco le habría presentado una oferta de 700 mil euros por temporada a Mbappé en lugar de los 80 mil que cobraba en la temporada pasada. Con ello, el delantero pasaría a cobrar lo mismo que Radamel Falcao, siendo ambos los dos jugadores mejores pagados del plantel.



Como se había dicho en días anteriores, el Real Madrid habría presentado una oferta de 130 millones de euros más variables con lo que dejaría de lado al PSG, el otro club que apuesta por hacerse de los servicios de Mbappé. El vínculo del padre, y los hermanos en París, harían que Kylian estudie con cuidado la oferta de los parisinos para el 2018-19.



Real Madrid, hasta la fecha, ha contratado a Vinicius Junior y Theo Hernández, mientras que PSG no ha confirmado ningún refuerzo. Todos están a la espera de Mbappé.



