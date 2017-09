La independencia de Cataluña es un tema que por estos días ocupas las primeras planas en España. Este domingo, se celebrará un referéndum que, aunque para muchos es ilegal, dejará sentada la posición de las personas nacidas y que viven en esta parte del país ibérico. Uno de ellos es Lionel Messi.



Según el periodista Eduardo Inda en su participación en 'El Chiringuito', lejos de estar desinteresado en temas políticos, el jugador argentino está pendiente en cómo se resolverá esta situación ya que su futuro en el FC Barcelona y el de su familia en la ciudad Condal está en juego.



► Y no es Aubameyang: el fichaje que Real Madrid negociaría con Dortmund en la previa del partido de UCL.

Lionel Messi tiene claro que si Cataluña se separa de España, el FC Barcelona será excluido de La Liga Santander. Tendrá que conformarse con jugar contra equipos como el Nastic de Tarragona y el partido más interesante que dispute ya no será el Clásico ante Real Madrid, sino el derbi ante Espanyol.



"Messi se plantaría abandonar el Barcelona a largo plazo en caso de independencia. Sin ninguna duda. No es lo mismo jugar ante Valencia, Atlético Madrid, Sevilla y Real Madrid que jugar contra el Mollerrusa, el Nastic, Girona y Espanyol. No es lo mismo. Es cuestión que dinerito", dijo la mencionada fuente sobre el futuro de Leo.