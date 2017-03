¿Messi es el mejor jugador de la historia? Ronaldinho respondió esto…

El Carnaval de Río de Janeiro saca el lado más humorístico de Ronaldinho. El exdelantero del Barcelona, y actualmente sin equipo, fue de las personas que causo más revuelo en este festival brasileño que paraliza a todo un país por motivo de sus celebraciones. En medio de estos desfiles y bailes, el medio UOL Esporte le sacó unas declaraciones a ‘Dinho’ con respecto al pasado y presente de Lionel Messi, probablemente uno de los mejores de la historia.



¿Qué fue lo que le consultaron? Al ex ‘10’ de Brasil y futbolista que ganó millones de seguidores en el mundo hace una década le preguntaron sobre quién era mejor entre ambos, a lo que Ronaldinho respondió con un poco de humor. “Tengo que enseñar a Messi un poco más”, dijo el astro entre risas en medio del Carnaval.



La pregunta siempre ha estado latente. Ambos jugadores en el Barcelona, ambos marcaron una época en el fútbol y ambos se han ganado el corazón de los hinchas. Messi es más efectivo y ha roto todos los récords; Ronaldinho era mágico con todos sus dribles en el campo.



El debate siempre estará, así como la respuesta hilarante de Ronaldinho, quien no admitió que su amigo quizás sea mejor futbolista que él en los libros del fútbol. ¿O acaso sí?



