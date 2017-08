El pasado 11 de julio, el Barcelona anunció por todo lo alto el acuerdo con Lionel Messi para renovar contrato hasta el 2021. Sin embargo, pese que ha transcurrido más de un mes de esa noticia, no hay un documento firmado que haga oficial la negociación.

Encima, las informaciones de que el Manchester City podría pagar los 300 millones de euros de cláusula de Messi han puesto nerviosos a varios. Aunque según el diario 'Marca', no hay nada de que preocuparse puesto que a Leo no se le pasa por la cabeza irse a otro equipo.



Si bien el mejor jugador del mundo no ha puesto la rúbrica en su nuevo contrato, se encuentra tranquilo y no quiere presionar a la directiva del Barcelona. Buscando siempre el bien colectivo, Messi entiende que la prioridad debe ser fichar a dos jugadores que cubran el hueco que dejó Neymar.

Además, desde su trinchera, Lionel Messi observa cómo va a quedar la plantilla para la temporada 2017-18. En un noble gesto que lo pinta de cuerpo entero, el crack argentino espera ver a su querido club con los problemas solucionados. Luego habrá tiempo para pactar la fecha de renovación. Total, el acuerdo ya está hecho.