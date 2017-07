Las despedidas siempre son dolorosas, sino pregúntenle a Álvaro Morata. El delantero le dijo adiós, una vez, más al Real Madrid. A pesar que en el equipo merengue tuvo una temporada excepcional, Morata nunca se llegó a sentir del todo cómodo (principalmente por los minutos que tuvo), así que ha decidido tomar nuevos aires y dejar la 'Casa Blanca'.

Chelsea es el equipo elegido. Los 'Blues' contarán con el español por cinco temporadas. ¿El precio? Nada más y nada menos que 80 millones de euros; sin embargo, existen algunas variables que podrían aumentar el monto.

Morata no podía irse del Real Madrid sin decir adiós. El último miércoles se retiró de los entrenamientos del merengue en Estados Unidos. Sus compañeros lo despidieron entre abrazos y palmas. Al parecer esto no bastó, por esta razón decidió hacer públicas unas palabras a través de Twitter.

"Me voy de mi casa, porque así es como siento al Real Madrid. Me voy con la conciencia tranquila de quién se dejó la piel en cada entrenamiento, en cada minuto que he tenido de vestir esta camiseta", explicó Álvaro.

El nuevo jugador de Chelsea había regresado al Real Madrid hace un año después de pasar por la Juventus. La pasada temporada logró 20 tantos en 43 partidos y conquistó la Champions League y la Liga española.