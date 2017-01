Dicen que el amor cambia a muchas personas y Neymar, pese a su juventud y alocada vida nocturna, no parece ser la excepción. El crack brasileño retomó su relación con Bruna Marquezine hace un par de meses y desde ese entonces, tiene nuevas reglas que rigen su moda de vida.



Atrás han quedado las constantes fiestas a las que asistía en Brasil y las salidas nocturnas con sus amigos a los mejores sitios en Barcelona. El brasileño parece ser ahora un hombre más hogareño, alguien que prefiere quedarse en casa jugando al póker.

Bruna Marquezine volvió con Neymar hace un par de meses.

Así lo ha revelado el diario 'AS' que explica que fue precisamente la hermosa Bruna Marquezine que hizo cambiar a Neymar de estilo de vida y una de las condiciones que puso para que puedan llevar una relación más sólida que antes.

A pocos meses de haber retomado la relación, Marquezine parece haber conseguido lo que el Barcelona no pudo en todos estos años que lleva en la Ciudad Condal. Para muestra un botón: el crack se quedó en casa con el fisio el último lunes que Luis Enrique dio libre.



