Dani Alves aseguró este sábado que fue Neymar el que le animó a fichar por el PSG y no al revés y aprovechó para criticar al Barcelona por no respetar la decisión del jugador de abandonar el club catalán.



Alves también criticó a los que no han aprobado su marcha del equipo azulgrana: "Creo que hay que respetar a las personas cuando alguien quiere vivir una cosa que no es el Barça. El fútbol no se acaba en el Barcelona".



► El Parque de los Príncipes del PSG hizo en un minuto con Neymar lo que Camp Nou no pudo en cuatro años.



"La gente tiene que recordar que hemos dado todo en el Barcelona, la historia del club es grande por los jugadores que lo hacen así, pero los jugadores no están obligados a quedarse en Barcelona, de la misma manera que cuando el Barcelona echa a los jugadores nadie va a protestar", añadió.



"En Barcelona no pueden reprochar nada porque nos hemos partido el culo por la camiseta del Barcelona, nos hemos dejado todo lo que hemos podido y yo personalmente he dejado allí una historia brutal, la historia y los títulos están ahí", insistió.

Alves también recordó a su excompañero Gerard Piqué que definió al brasileño como "un niño de 25 años que puede dudar" y al que conminó a decidir su quería "títulos o dinero". "Parece que el niño creció, que ahora es un hombre y decide por él mismo".



Fuente: AFP



