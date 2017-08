Neymar enloquece al Parque de los Príncipes: así reaccionaron los hinchas con su golazo [VIDEO]

Neymar produce sensaciones que solo pueden pasar en un campo de juego. A través de regates y de jugadas poco vistas en otros jugadores, ‘Ney’ deslumbra el Parque de los Príncipes como pocos jugadores lo hicieron. Tal vez Raí y Ronaldinho y nadie más. El candidato para ganar el Balón de Oro marcó probablemente el mejor gol de su carrera y así reaccionaron los hinchas en un video que puede verse en el portal de YouTube.



Por otro lado, la flamante estrella del París Saint Germain lanzó un duro ataque el domingo contra la dirección de su exequipo de fútbol Barcelona, al afirmar que el cuadro "se merece mucho más".



La gente que dirige el club catalán "no son la gente que debería estar allí", dijo Neymar a la prensa tras anotar dos veces en casa, contribuyendo a la victoria por goleada 6-2 del PSG contra Toulouse.



"La verdad, me ponen muy triste", dijo sobre el Barça la estrella que costó al club parisino la suma récord de 261 millones de dólares.



"Pasé cuatro años allí y fui muy feliz. Al principio, fui muy feliz. Pasé cuatro hermosos años y me fui feliz, pero con ellos (la dirección del Barcelona), no".



"Para mí --agregó el brasileño-- no son la gente que debería estar dirigiendo al Barça. El Barça se merece mucho más y todo el mundo lo sabe".



Así fue el alucinante golazo de Neymar al Toulouse con PSG. (AP / Ligue 1)