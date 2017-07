Con su posible fichaje por el PSG, Neymar ha generado todo tipo de reacciones en el planeta fútbol. Y Carles Puyol, una leyenda del FC Barcelona, no ha sido ajeno a la fiebre por el brasileño. Desde su tribuna, el popular 'Tarzán' ha emitido una opinión.

En entrevista con 'Marca', el exjugador español instó al crack brasileño a tomar una decisión de una vez por todas. Eso sí. El exdefensor del Barcelona espera que Neymar pueda seguir en el equipo la próxima temporada.



► ¿Cuándo, a qué hora y en qué canal jugarán Real Madrid y Barcelona el Clásico español en Miami?

"No sé qué va a pasar. Es él quien tiene que hablar y explicar lo que quiere hacer. Que se decida. Es algo que yo no puedo controlar. Es uno de los mejores del mundo, creo que está muy bien en el Barcelona, pero la decisión la debe tomar él. No soy el responsable del club así que no sé si ya tiene decidido algo", dijo.

"No sé si tiene el sueño de irse. Sí es más difícil que un jugador haga toda su carrera en un mismo equipo. El fútbol está cambiando pero aún quedan casos: Messi, Busquets, Iniesta... creo que el amor a la camiseta existe pero luego dependen otros factores", explicó Puyol sobre la pérdida de fidelidad en el fútbol moderno.

► James Rodríguez falló una, y otra, y otra, explotó de rabia y su reacción sorprendió a todos.