Neymar y su frase en medio de su cumpleaños: “Estoy muy contento y muy borracho”

Neymar se fue de fiesta con sus compañeros y el delantero brasileño está en todo su derecho al haber sido su cumpleaños número 25, así como no haber sido parte del plantel del Barcelona que jugó las semifinales de la Copa del Rey ante Atlético Madrid. En el video publicado en redes sociales, puede verse al crack con su novia, así como sus más cercanos compañeros en una discoteca de la ciudad catalana.



En medio de la fiesta, puede verse como Neymar canta una canción y exclama “estoy muy contento y muy borracho”. No es para nada. El atacante – en medio de la noche – se encontraba muy alegre al estar al lado de sus personas más cercanas.



Neymar lleva apenas siete goles marcados en la presente temporada con el Barcelona. Cinco de ellos por Liga Santander, mientras que otros dos han sido en Champions League. Sin embargo, eso no quiere decir que su producción haya venido a menos, puesto que ahora se dedica más a asistir a sus compañeros como se le ha visto en el campo de juego.



Barcelona enfrenta este sábado al Alavés en condición de visita, precisamente el equipo al que enfrentarán en la final de la Copa del Rey. Tres días lo harán contra el PSG en el Parque de los Príncipes en un partido válido por la Champions League. Partidazo.



