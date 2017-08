Neymar ya está en PSG. El fin de la novela más hablaba en Europa llegó a su fin. No obstante, en España han señalado cuándo el Barcelona ya sabía que el delantero brasileño partiría rumbo a París. No fue en Cataluña, sino en una reunión en Estados Unidos. 22 de julio. Ante los rumores que habían surgido en Brasil sobre el posible de ‘Ney’ de irse del club, el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, fue a buscar al brasileño para hablar sobre su futuro. Y la reacción de él hizo saberle que ya no iba a continuar al lado de Messi y Suárez.



En aquella reunión, de unos 15 minutos, Neymar intentó tranquilizar al presidente Bartomeu asegurándole que pese al interés del PSG, su prioridad sería el Barza. El astro dijo que quería quedarse en el Barza, a pesar de reconocer que el club francés le ofrecía una ficha mucho más alta que la percibía que en el cuadro catalán.



Sin embargo, Bartomeu supo entonces que Neymar no estaba diciendo la verdad. "No me miraba a los ojos y eso me hizo ver que ya estaba más por la labor de irse que de quedarse", confesó poco después el mandamás. A Bartomeu también le mosqueó que en solo quince minutos, Neymar fuese capaz de rechazar el interés del PSG y de apostar por el Barça.



El presidente lo tuvo tan claro que salió de la reunión con Neymar decidido a poner en marcha la maquinaria para suplir al jugador brasileño, hasta el punto de que pocos minutos después, se reunió con el director deportivo, Robert Fernández.



"Hay que buscarle un sustituto, se va a ir", le dijo Bartomeu a Robert en Nueva York, ese mismo 22 de julio. Apenas diez días después se confirmaba la marcha de Neymar al PSG. La historia luego es conocido. Barza busca fichaje, Neymar la rompe en París.



