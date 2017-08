El 'culebrón' de Neymar al PSG escribió una de sus páginas más especiales cuando Gerard Piqué, a través de una foto en Twitter, dejó entrever que el brasileño había decidido quedarse en el Barcelona. Sin embargo, todo fue un vil engaño para los hinchas.

En el momento que el defensor azulgrana hizo tamaña publicación, ya era consciente que la decisión del brasileño de irse al PSG estaba tomada. Así lo dio a conocer en la rueda de prensa previo al partido ante Real Madrid por la Supercopa de España.



"No me siento engañado. Ahora que todo he pasado, os puedo explicar todo. Él ya en la boda de Messi tenía la idea de marcharse, como bien dijo Dani. El día que yo hago el tuit del se queda, sé al 100% que se va. Lo hago porque es mi última bala. Él se enfada conmigo, aunque luego lo arreglamos", contó Piqué.

"Creo que no debemos juzgar a Neymar. Ha tomado su decisión, que es valiente. Ha dado un rendimiento extraordinario. Nunca sabremos cuánto costó, pero seguro que fue menos de los 222 kilos que ha dejado en la caja", agregó el defensa del FC Barcelona.