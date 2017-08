Se tuvo que 'conformar' con ver a Lionel Messi. Al Camp Nou no solo llegó el plantel del Chapecoense, para disputar ante el Barcelona el Trofeo Joan Gamper, también algunos deudos de los 19 jugadores fallecidos en el accidente aéreo del equipo. Entre los cuales está Joao Gabriel, hijo mayor de Everton Kempes dos Santos.

Pero el objetivo del joven, que milita en las menores de Gremio, era conocer a su ídolo Neymar. De hecho, el hoy futbolista del PSG había invitado al menor al Camp Nou, pero tras su salida a Paris, el encuentro no se pudo dar.



Pero solo el encuentro, pues la viuda de Kempes, Vanessa, se las arregló para que su hijo pueda asistir al encuentro ante los azulgranas. Se puso en contacto con Pepe Costa, íntimo de Lionel Messi, quien le garantizó que la 'Pulga' conocerá a su hijo.



Y el pequeño, ¿cómo reaccionó? Esto fue lo que dijo sobre su frustrado encuentro con 'Ney': "No importa, si no está Neymar conoceré a Messi", dijo.

Como se recuerda, el club brasileño fue invitado al Trofeo Joan Gamper 2017 en homenaje a los 19 jugadores que perdió en noviembre de 2016 tras el accidente de avión que sufrió en la selva de Medellín cuando se alistaba para jugar la final de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.