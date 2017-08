"En ningún momento, yo no he faltado el respeto al club o a los seguidores" del FC Barcelona, explicó este viernes Neymar en la conferencia de prensa de presentación en el Parque de los Príncipes, mientras que su marcha es vista como una traición por algunos seguidores del equipo azulgrana.



"Es difícil para mí responder a esa cuestión. Espero que sea una minoría la que piense así. En ningún momento he faltado el respeto a los aficionados o al club", se defendió Neymar, jugador más caro de la historia del fútbol.



► ¡Ya es oficial! Así fue la presentación de Neymar con el PSG [VIDEO]

En otros temas, el crack brasileño afirmó que el motivo por el que dejó el FC Barcelona no fue el dinero. Se trató más bien de buscar nuevos retos para su carrera. "Esa ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida", dijo.



"Quiero algo más grande, un reto mayor", precisó el brasileño, llegado a París por "la ambición de este club, muy parecida a la mía".



► Intenta no llorar, llora: la desgarradora despedida de Messi a Neymar tras conocer que se va a PSG