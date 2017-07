Es la novela en el mercado de pases. El padre de Neymar no habla, el jugador menos y la directiva del Barcelona como del PSG evitan las preguntas al respecto. ¿La respuesta? Los parisinos están agotando todas las posibilidades para que el brasileño sea su refuerzo estrella de la próxima temporada, y así juegue con Ángel di María, Cavani y otros cracks en el ataque. Sin embargo, aún no oficialización del pase, pese que se señala a que ya existe a un acuerdo.



Y para aumentar más los rumores, Neymar podría no regresar más a Barcelona. Después del partido del sábado frente al Real Madrid, que será el último de la jornada de la International Champions Cup, ‘Ney’ tendrá que cumplir con obligaciones comerciales en Asia, por lo que el jugador no viajará con el resto de sus compañeros para continuar con la pretemporada.



¿Se irá definitivamente al PSG? Todo parecería indicar que sí, aunque de ‘culebrones’, siempre hay uno en el fútbol de Europa.

El París Saint Germain (PSG) ha llegado a un acuerdo con el brasileño Neymar sobre las condiciones contractuales y negocia con los dirigentes del Barcelona una rebaja en el precio de su salida, indicó hoy el diario "L'Équipe".



El club de la capital francesa, según el rotativo, quiere evitar tener que pagar al jugador directamente los 222 millones de su cláusula de rescisión de contrato, algo que sería considerado como un adelanto de salario o una prima de fichaje y que implicaría para el PSG el desembolso de elevados impuestos.



Para "liberar" a Neymar, el PSG se enfrentaría de esa manera a unos 300 millones de euros, a los que se suman los 30 millones netos (50 brutos) de salario anual.



Este fue el gol de Neymar al Manchester United por amistoso. (Getty / DirecTV)